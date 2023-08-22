Кто стоит за атаками по российским аэродромам: в СМИ раскрыли детали

Только за последние дни было обезврежено пять вражеских самолетов

Тайные группы, которые координирует ГУР, атакуют беспилотниками российские аэродромы, где находятся бомбардировщики, применяемые оккупантами для ударов по Украине.

Об этом сообщает украинское издание NV, ссылаясь на источник Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В течение последних нескольких дней группы диверсантов, координируемые украинской разведкой, смогли обезвредить пять вражеских самолетов, в том числе и несколько бомбардировщиков, которые захватчики используют, чтобы наносить ракетные удары по городам Украины.

Так, утром 19 августа тайные агенты нанесли удары беспилотниками по военному аэродрому в Сольцах Новгородской области россии. В результате блестящей работы был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3. Еще два самолета были повреждены.

Затем утром 21 августа атака дронов была совершена по аэродрому Шайковка в Калужской области. Повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

Аэродром Шайковка и аэродром в Сольцах

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов (Ту-22 М3, — Ред.) в стране-агрессоре уже не производят", — добавил собеседник из ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным Главного управления разведки Украины, в результате атаки БПЛА на Шайковку как минимум один самолет противника пострадал, однако рф пытается тщательно это скрыть.