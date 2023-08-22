Кадыровцев напугали страшные украинские "дроны с клешнями": в сети веселятся

Сеть накрыло шутками после слов оккупанта

Российские военные продолжают сталкиваться с неожиданными проблемами на войне в Украине. Но если ранее на оккупантов нападали, например, мыши, то теперь прогресс дошел до такого, что их "воруют" роботы.

Об этом сами россияне жалуются своим пропагандистам. Так, по словам вражеского спецназовца из отряда "ахмат", ВСУ якобы используют свои дроны с клешнями, чтобы воровать раненых захватчиков.

"На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него", — говорит он.

В сети сразу подметили новый перл от россиян, но, забегая на перед, отметим, что это, как ни странно, может оказаться правдой.

Стоит отметить, что, несмотря на смех, ранее в пабликах и на сайтах российских пропагандистов появилось видео якобы эвакуации раненого украинского бойца роботом-"санитаром", который оборудован устройствами, похожими на клешни.

"Если остался (солдат — Ред.) в живых, то для ВСУ вполне себе успешное применение профильного дрона", — отмечали тогда росСМИ.

Фото и ссылка на пропагандистский ресурс не публикуется по морально-этическим соображениям.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ показала новые видео морского дрона, который "развалил" Крымский мост.