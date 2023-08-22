Макрон все понимает: посол Украины сообщил о важнейшем решении Франции

Во Франции считают, что Украина должна победить в войне, а россия должна возместить ущерб и ответить за преступления против человечества

Французское руководство хорошо понимает, что российский диктатор владимир путин не настроен на переговоры, а потому Украина нуждается в большем количество вооружения для борьбы с оккупантами. Чтобы помочь стране Франция решила нарастить темпы изготовления и поставок оружия Украине в три раза.

Сейчас профильные предприятия страны-союзницы перешли в чрезвычайный режим работы. Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал в интервью Lb.ua.

"Если вы посмотрите на последовательные заявления министра иностранных дел Катрин Колонны, то увидите абсолютно последовательную звучащую так позицию: "Украина должна победить, россия должна возместить ущерб и ответить за преступления против человечества. Если переговоры когда-нибудь состоятся, то только в то время и при тех условиях, которые будут определены Украиной". То же неоднократно заявлял и президент Франции Эмманюэль Макрон", — сказал он.

По словам Омельченко, по теме ответственности россии за ее преступления Франция всегда занимала проактивную позицию. К тому же, она первая среди стран представила Украине укомплектованную лабораторию ДНК, которая заработала в Буче в сопровождении группы из более чем 50 человек. Речь идет о судмедэкспертах, следователях, патологоанатомов, жандармов и т.д.

"И затем Украина предоставила право этой группе первой осматривать места преступлений в Изюме. Каждый специалист является свидетелем российских преступлений", — подчеркнул посол.

Как военное руководство Франции оценивает контрнаступление ВСУ

На прошлой неделе состоялась очередная встреча с представителями Генштаба при президенте Франции. Как отметил Вадим Омельченко, в стране не дают никаких оценок контрнаступлению — удачное оно или нет.

"У них задействована разведка, которая, кстати, сотрудничает с украинской. Они все знают и понимают. И сфокусированы на другом: на ритме и скорости оборонных поставок, на логистике. Они ведут себя так, как должны вести себя настоящие партнеры. У меня вообще было впечатление, что я попал в украинский Генштаб, потому что обсуждались конкретные рабочие вопросы. Там люди настроены на другое – на конкретный результат", — сказал посол.

Если говорить о стратегических вещах, по которым сейчас ведутся переговоры, то, как отметил Омельченко, это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одной актуальной потребностью являются запчасти, потому как все, что поставили Украине, активно используется и соответственно изнашивается. Однако вместе с Францией уже идет обсуждение и решение этой проблемы.

"В то же время постоянный, актуальный вопрос – поставка боеприпасов 155-го калибра. Франция взяла на себя обязательство снабжать этими снарядами в определенном ритме. Те, кто их производит, сейчас работают 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И здесь есть хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и снабжения втрое. Это очень важно", — подытожил Омельченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что этим летом Украина впервые получила от Франции ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Они были переданы в количестве 50 штук.