Всего 20: в бою с российскими оккупантами погиб совсем юный десантник (фото)

Прощание с воином пройдет 23 августа

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла в семью Андрея Сингаевского — совсем юного защитника.

В Коростенском городском совете сообщили о гибели героя. Андрею было всего 20 лет. Парень, несмотря на юный возраст, ушел на фронт защищать свою страну с оружием в руках. Там он бился с российскими захватчиками в рядах Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Простится с защитником приглашают всех желающих.

"Прощание с Героем состоится завтра, 23 августа 2023 года в 10:00 по адресу г. Коростень, микрорайон Пашины, 3-й переулок Толстого, д.32. Светлая память Герою", — сообщили в горсовете и показали фото воина.

Детали гибели военного не раскрываются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на войне погиб известный украинский спортсмен и актер Евгений Светличный. Он входил в 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС "Волки Да Винчи" и пал 19 июля во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении.

Также мы сообщали о том, что на войне погиб отец четверых детей Вячеслав Аноприенко.