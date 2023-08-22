Место долгожданных встреч и трогательных прощаний: что происходит на вокзале в Краматорске (эксклюзивные фото)

Некоторым людям пришлось проехать сотни километров, чтобы повидаться с родными

Железнодорожный вокзал в Краматорске, который находится всего в пятидесяти километрах от мест наиболее ожесточенных боев, давно стал местом, где военнослужащие встречаются с членами своих семей перед отправкой на фронт или когда возвращаются оттуда на денек-другой.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, которому удалось запечатлеть трогательные моменты встреч и прощания родных людей.

Хоть мы и не знаем истории каждой из этих пар, но горячие объятия и поцелуи говорят о том, что у украинских защитников есть надежный и верный тыл, где их ждут и будут ждать до победы.

Вокзал в Краматорске

Стоит заметить, что Краматорск находится всего в около 50 километрах от линии фронта, ввиду чего регулярно подвергается обстрелам и является важным промежуточным пунктом по пути военных на передовую.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на вокзале в Краматорске военный сделал предложение своей девушке. Она согласилась стать для защитника Украины женой и надежной опорой по жизни. Все присутствующие на перроне поздравили пару аплодисментами.