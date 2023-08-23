Символ свободы: украинские воины отметили на фронте День Государственного флага (эксклюзивные фото)

Для наших воинов этот день имеет особое значение

В среду, 23 августа, в Украине традиционно празднуют День Государственного флага. Ежегодно этот праздник отмечается накануне Дня Независимости. С 2009 года ежегодно проводится официальная церемония поднятия флага по всей Украине, а в городах по этому случаю устраивали мероприятия. Однако полномасштабное вторжение рф внесло коррективы в эти традиции.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на прифронтовой и запечатлел военных защищающих нашу землю, наши символы, в том числе и флаг. На фото с государственным символом позировали защитники из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Храбрые воины этого подразделения горной пехоты в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ведут борьбу с российскими оккупантами на Донбассе. Ранее защитники выполняли боевые задания в других зонах.

Стоит отметить, что за время существования батальона 15 его военнослужащих награждены орденом Богдана Хмельницкого разных степеней, еще более 30 получили орден За мужество разных степеней. Более 300 военнослужащих награждены ведомственными наградами МОУ и ГШ.

Для каждого из этих отважных парней и девушек, держащих в руках украинский флаг, этот символ означает свободу, за которую они день за днем борются в тяжелых боях с российскими захватчиками, чтобы выгнать их со своей земли и вновь поднять над каждой своей территорией сине-желтый флаг.

Для справки: Этот праздник в стране основал своим указом "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года президент Украины Леонид Кучма. Символами Украины является безоблачное небо, как символ мира — синий цвет на флаге, а желтый — это спелые пшеничные нивы, как символ достатка. В 2009 году президент Украины Виктор Ющенко внес некоторые изменения в указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ко Дню Независимости Украины "Укрпочта" презентовала новую коллекционную марку. рисунок для марки выполняла художница Зинаида Кубар.