Скандальный датский режиссер пожалел русских: больному любителю алкоголя и "клубнички" жестко ответили

Украинцам и всем противникам войны заявление режиссера не понравилось

Вокруг датского режиссера Ларса фон Триера разгорается громкий скандал. Все дело в том, что он фактически выступил против передачи Украине истребителей F-16 и выразил сожаление в связи с гибелью россиян на войне.

Весьма неоднозначный пост режиссер опубликовал на своей странице в Instagram. В нем он написал фразу "Жизни русских тоже важны", что вызвало массу возмущения у украинцев и не только.

Полная цитата речи фон Триера выглядит так: "Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже (премьеру Дании) Фредериксен (которая вчера, словно по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!" С наилучшими пожеланиями, Ларс".

Пост режиссера вызвал бурю негатива

"Страшной машиной для убийств современности" режиссер назвал самолет F-16. Дело в том, что 20 августа Владимир Зеленский побывал в Дании, где забрался в кабину данного истребителя вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский и Фредериксен в кабине F-16

Что известно о скандальном режиссере

Ларс фон Триер известен своей противоречивой карьерой, которая длится уже почти четыре десятилетия. Он является обладателем более ста наград и номинаций на различных кинофестивалях по всему миру. За свою работу "Танцующая в темное" ему вручили "Золотую пальмовую ветвь", а за "Рассекая волны" он получил награду "Гран-при". Также он является режиссёром картин "Сезар", "Давид ди Донателло", "Гойя", "Независимый дух", "Спутник" и др.

В 2011 году на Каннском кинофестивале фон Триер решил пошутить и сказал, что он нацист и симпатизирует Гитлеру. Из-за этого его выгнали из Канн и объявили персоной нон-грата.

В 2017 году фон Триера обвинили в сексуальных домогательствах, но никакого наказания он не понес.

В картинах датского режиссера часто присутствуют откровенные сцены, за что он неоднократно подвергался критике. Также в свое время на базе его кинокомпании Zentropa существовала порностудия Puzzy Power, которая специализировалась на фильмах для женщин, но эта затея не прижилась.

Известно, что режиссер борется с болезнью Паркинсона. В свое время он рассказывал, что лечится от алкоголизма.

Как отреагировали в сети

К слову, после массового наплыва "позитивных" комментариев режиссер запретил оставлять их под публикацией. Это не остановило противников путинского режима, и они передали свой "привет" датчанину под его другими публикациями.

Комментарии под публикациями фон Триера (автоперевод)

Комментарии под публикациями фон Триера (автоперевод)

Комментарии под публикациями фон Триера (автоперевод)

Недовольство также выразил украинский ведущий русского происхождения Алексей Суханов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что датчане пообещали передать ВСУ 19 истребителей F-16.