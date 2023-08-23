Скандальный датский режиссер пожалел русских: больному любителю алкоголя и "клубнички" жестко ответили
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Украинцам и всем противникам войны заявление режиссера не понравилось
Вокруг датского режиссера Ларса фон Триера разгорается громкий скандал. Все дело в том, что он фактически выступил против передачи Украине истребителей F-16 и выразил сожаление в связи с гибелью россиян на войне.
Весьма неоднозначный пост режиссер опубликовал на своей странице в Instagram. В нем он написал фразу "Жизни русских тоже важны", что вызвало массу возмущения у украинцев и не только.
Полная цитата речи фон Триера выглядит так: "Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже (премьеру Дании) Фредериксен (которая вчера, словно по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): "Жизни русских тоже важны!" С наилучшими пожеланиями, Ларс".
"Страшной машиной для убийств современности" режиссер назвал самолет F-16. Дело в том, что 20 августа Владимир Зеленский побывал в Дании, где забрался в кабину данного истребителя вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Что известно о скандальном режиссере
Ларс фон Триер известен своей противоречивой карьерой, которая длится уже почти четыре десятилетия. Он является обладателем более ста наград и номинаций на различных кинофестивалях по всему миру. За свою работу "Танцующая в темное" ему вручили "Золотую пальмовую ветвь", а за "Рассекая волны" он получил награду "Гран-при". Также он является режиссёром картин "Сезар", "Давид ди Донателло", "Гойя", "Независимый дух", "Спутник" и др.
В 2011 году на Каннском кинофестивале фон Триер решил пошутить и сказал, что он нацист и симпатизирует Гитлеру. Из-за этого его выгнали из Канн и объявили персоной нон-грата.
В 2017 году фон Триера обвинили в сексуальных домогательствах, но никакого наказания он не понес.
В картинах датского режиссера часто присутствуют откровенные сцены, за что он неоднократно подвергался критике. Также в свое время на базе его кинокомпании Zentropa существовала порностудия Puzzy Power, которая специализировалась на фильмах для женщин, но эта затея не прижилась.
Известно, что режиссер борется с болезнью Паркинсона. В свое время он рассказывал, что лечится от алкоголизма.
Как отреагировали в сети
К слову, после массового наплыва "позитивных" комментариев режиссер запретил оставлять их под публикацией. Это не остановило противников путинского режима, и они передали свой "привет" датчанину под его другими публикациями.
Недовольство также выразил украинский ведущий русского происхождения Алексей Суханов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что датчане пообещали передать ВСУ 19 истребителей F-16.