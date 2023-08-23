Режиссер и ранее отличался неоднозначными высказываниями

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который фактически выступил против передачи Украине истребителей F-16 и выразил сожаление в связи с гибелью россиян на войне. Он напомнил ему, что за каждым террористом-россиянином стоит убитый украинец.

Данилов ответил Ларсу фон Триеру в twitter. Он также дал ему простой совет.

"Война – это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне – убийцы", — написал секретарь СНБО.

Данилов посоветовал Ларсу фон Триеру поставить себя на место украинцев, которые ежедневно страдают от действий россиян. Это поможет режиссеру реальнее оценивать все, что происходит.

"Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальную, а не выдуманную жизнь", — резюмировал Данилов.

Напомним, Ларс фон Триер сделал пост в Instagram в котором раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен за предоставление Украине F-16 и заявил, что "Жизни русских тоже важны". Режиссер и ранее отличался неоднозначными высказываниями — в 2011 году на Каннском кинофестивале фон Триер решил пошутить и сказал, что он нацист и симпатизирует Гитлеру. Из-за этого его выгнали из Канн и объявили персоной нон-грата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил, что США готовы на своей территории обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Однако только в том случае, если с этим заданием будет не справляться Европа.