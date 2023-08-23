Наснимали на тюремный срок: киевлянам, выложившим работу ПВО, вынесли приговор

Приговоры уже вступили в силу

В Киеве наказали граждан, которые снимали работу ПВО. Четверо из них получили тюремные сроки.

По данным прокуратуры, в мае 2023 года во время ракетных атак рф обвиняемые снимали на видео и распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей размещение Вооруженных сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

Все фигуранты признали свою вину и обвинительные акты против них были направлены в суд. А 23 августа судьи огласили приговор всем фигурантам. Отмечается, что с учетом того, что вышеуказанные личности признали свою вину, их приговорили к 5 годам лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу.

Личности подсудимых не раскрываются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мае 2023 года оскандалились съемкой ПВО даже именитые СМИ. Простые украинцы тогда пришли в ярость от таких новостей.

Также мы сообщали о том, что суд в Киеве вынес решение по четырем блогершам, снимавшим работу ПВО.