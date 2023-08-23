Воздушная тревога снова объявлена в Украине: вероятно, выпущены "Калибры" (обновляется)

Людей в "красных" областях просят оставаться в укрытиях

В среду, 23 августа, в большей части областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. На данный момент известно, что есть угроза ракетной атаки со стороны российских оккупантов.

В профильных Telegram-каналах, а также в Воздушных силах Украины сообщают, что это связано с пролетом двух ракет с юга. Вероятно, речь идет о "Калибрах". Они могут менять траекторию.

"Может быть Калибры, а может быть и РЭБ, следим", — говорится в сообщении одного из пабликов.

В связи с этим жителей областей, которые на воздушной карте тревог отмечены красным, просят находиться в укрытиях.

17:43 В мониторинговых ТГ-каналах сообщили, что небо над Украиной чистое. Начались отбои воздушной тревоги. Однако граждан просят не покидать укрытия, в их области не будет объявлен отбой.

"Были имитации, чтобы запутать ПВО", — говорится в сообщении.

17:39 Движение крылатых ракет с юга в северном направлении – сообщает КГГА.

17:30 "Калибры" движутся в сторону Черкасской области.

17:22 Крылатые ракеты в Николаевской и Кировоградской областях. Как сообщают профильные ТГ-каналы, ракеты пока маневрируют. Угроза актуальна для смежных областей.

17:19 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко предупреждает об угрозе:

"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области".

17:17 Сразу 6 вражеских бортов тактической авиации вылетают из Крыма в Черное море. Возможно объявление тревоги в Одесской области.

17:15 Мониторинговые ТГ-каналы пишут, что ракеты зафиксированы на Николаевщине и летят в направлении центра страны.

17:12 В Воздушных силах сообщают о скоростных воздушных целях из Николаевской в направлении Кировоградской области. Вероятно, это могут быть крылатые ракеты.

17:10 Зафиксирован еще пролет ракет через левый берег Херсонской области. Угроза ракетной атаки на данный момент в следующих областях: Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская.

16:57 В Telegram-канале "Мониторинг. Украина" пишут о том, что две вражеских ракеты летят в сторону Кропивницкого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 23 августа российские оккупанты нанесли удары по городу Ромны Сумской области. "Шахедом" полностью была уничтожена школа, в которой находились люди. В результате погибли четыре человека — директор школы, заместитель директора, библиотекарь и секретарь.