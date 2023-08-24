Спрятаться не получится: Буданов анонсировал новые "сюрпризи" оккупантам в Крыму

Главный разведчик страны призвал жителей Крыма помогать деоккупации

Оккупантам в Крыму не стоит расслабляться. По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, ВСУ могут ударить по любой точке полуострова.

В интервью "Радио Свобода" он отметил, что для освобождения Крыма сейчас существует множество вариантов. При этом Буданов признал, что без военных или боевых действий этого сделать не получится.

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем добиться противника", – отметил глава ГУР.

Он подчеркнул, что "наделавшим глупости оккупантам лучше уехать из Крыма". Всем тем, кто ждет прихода ВСУ, Буданов порекомендовал помогать разведке и военным, которые уже зайдут на полуостров.

"Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее", – отметил главный разведчик страны.

Интересно, что в своем недавнем общении с журналистами Буданов прогнозировал новые "сюрпризы" для оккупантов в Крыму и его прогноз сбылся. 23 августа ГУР сообщило об уничтожении на территории полуострова российского ЗРК С-400 "Триумф".

Ранее "Телеграф" писал о том, что ГУР также провел операцию по захвату российского вертолета Ми-8.