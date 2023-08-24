Россияне опозорились сполна, но до победы еще далеко: полковник о полутора годах "большой войны"

Ни "Киева за три дня", ни всей Украины за три недели россияне захватить не смогли

В четверг, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости, и именно в этот день исполняется полтора года, как россия ведет полномасштабную войну против нас. За это время россияне не достигли ни одной из своих целей, однако рассчитывать на скорую победу Украины нет оснований.

Такое мнение "Телеграфу" высказал полковник ВСУ Владислав Селезнев. Он считает, что ключевой вывод с полутора лет полномасштабной войны — ни "Киева за три дня", ни всей Украины за три недели россиянам, как они планировали, захватить не удалось.

"Они опозорились по полной программе. Риторика пропагандистской машины, сумасшедшие кремлевские планы разбились о стойкое украинское сопротивление. Бесспорно, произошла кристаллизация украинского общества и армии. И именно это способствует тому, что мы не просто держим оборону, но и бьем врага. Кто мог бы полтора года назад предположить, что российская армия, будучи в большинстве, в итоге будет вести оборонительные бои, будет отступать, будет нести колоссальные потери? Имидж вооруженных сил россии, создаваемый российской пропагандой десятилетиями, имидж самого этого государства как одного из самых мощных на планете был уничтожен за 18 месяцев широкомасштабной войны в Украине", — отметил он.

В то же время понятно, что война будет продолжаться. Ведь у русских было почти девять месяцев форы для создания максимально укрепленной обороны на захваченных территориях Украины.

"И теперь нам приходится с боями прорываться сквозь минные поля. А оккупанті мин не жалеют. На некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр. В таких условиях, а также при тотальном преимуществе противника в воздухе, говорить о том, что ситуация в краткосрочной перспективе может измениться, не приходится", — резюмировал полковник.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Полтора года "Великой войны": главные выводы и ожидания для Украины и россии

Как сообщал "Телеграф", по данным аналитиков ISW, 23 августа враг завяз по всему фронту, а ВСУ достигли тактически значительных успехов в районе Роботиного и вокруг него на западе Запорожской области. Наши воины расширяют успех, ставящий под угрозу вторую линию обороны врага.