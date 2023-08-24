Все ради своих рейтингов: Гороховский рассказал, как политики создают проблемы для Украины

Пока сложно сказать, сможет ли Украина провести какие-либо выборы в условиях войны

Постепенно украинцы и не только привыкли к войне. Она стала обыденностью как для наших граждан, так и для тех, кто находится за пределами Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский. Он считает, что украинцы уже научились жить в условиях войны.

"Показательно, что за полтора года с вопроса выживания вектор сместился на вопросы прав и свобод. Поэтому наше общество дискутирует на тему проведения выборов в условиях войны и открытия границ для тех категорий, кому сегодня выезд за рубеж запрещен", — сказал он.

По словам Гороховского, сейчас все больше политических сил и групп влияния активно ведут самопиар, а также начинают войну против друг друга за внимание народа.

"Основная проблема заключается в том, что большинство представителей разных групп политической оппозиции пиарятся не на собственных позитивных кейсах, а на банальной критике власти. И иногда буквально ретранслируют российскую пропаганду лишь для того, чтоб понизить рейтинг власти", — считает политолог.

При этом он признает, что сейчас сложно сказать, сможет ли Украина провести какие-либо выборы в условиях войны. Гороховский лишь отметил, что политические силы уже начали тратить миллионы на свои пиар-кампании, хотя эти деньги можно было направить в другое русло.

"В целом, с одной стороны, в этой тенденции можно увидеть определенный позитив: страна продолжает жить и думать о своем будущем. С другой, у многих может сложиться ошибочное ощущение, что Победа — это уже нечто предопределенное и можно начинать заниматься внутренними политическими разборками. Что в результате может очень сильно навредить как обществу в целом, так и непосредственно фронту", — предупредил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Полтора года "большой войны": главные выводы и ожидания для Украины и россии

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