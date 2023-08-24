Соломинка сломает хребет верблюду: полковник ВСУ объяснил, что изменилось за полтора года "большой" войны

Украинские воины постепенно освобождают страну от оккупантов.

Четверг, 24 августа, для украинцев — не только праздничная дата, посвященная Дню Независимости, но и полтора года полномасштабного вторжения россии. За этот период российская сторона не смогла осуществить ни одну из своих амбиций, однако надеяться на скорую победу Украины было бы преждевременно.

Какие события разворачиваются в военной сфере и чего ожидать от текущего года? Об этом "Телеграф" узнавал у экспертов.

Полковник ВСУ Владислав Селезнев, говоря об ожиданиях, предлагает вспомнить восточную поговорку, что иногда соломинка может сломать хребет верблюду. По его мнению, именно в такой ситуации сейчас находится российская оборона.

"россияне собрали на юге группировку под сто тысяч, стараясь не дать нам перебить сухопутный коридор в Крым. Но там у них такая "солянка", что не факт, что сумеет достаточно долгий период сдерживать натиск наших Сил обороны", — отмечает эксперт.

Однако, по словам полковника, на успехи украинского наступления будет влиять, обладают ли ВСУ всеми необходимыми ресурсами.

"Но здесь важно, чтобы Украине хватило сил и средств, резервов, ресурсов, проломить вражескую оборону и развить уже стратегическую наступательную операцию. Пока мы видим успехи ВСУ в районе Урожайного (Донецкая область), Работино (Запорожская область). Достаточно динамичная ситуация в районе Угледара, на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях. Обе стороны постоянно маневрируют, и есть много факторов, которые могут в тот или иной момент изменить ситуацию на поле боя.", — подчеркивает Владислав Селезнев.

Повлияет ли непоследовательная позиция западных партнеров на ход войны и об ожиданиях от контрнаступления читайте в полном материале "Телеграф" под названием: " Полтора года "большой войны": главные выводы и ожидания для Украины и россии" .

Ранее "Телеграф" сообщал об успехах ВСУ на Запорожском фронте.