Когда медики прекратят "реабилитацию" военных в постели: уполномоченный президента дал ответ

Для раненых бойцов не хватает мест в больницах.

В результате широкомасштабного вторжения россии, тысячи украинских бойцов получили ранения и травмы. Чтобы вернуться к нормальной жизни, они нуждаются в реабилитации.

Способно ли справиться государство с этой задачей? "Телеграф" узнал у уполномоченного президента по реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденка.

Военнослужащие обеспокоены вопросом, когда закончится так называемая система "реабилитации в постели", когда после заживления ран бойца переводят в отделение терапии, где он проводит время аналогично пребыванию в хотселе, пока не попадет в реабилитационный центр. Из-за такой практики теряется ценное время, которое можно было бы использовать для реабилитации.

"Мы как раз и ездим по медицинским учреждениям Украины, чтобы устранить эти моменты. Конечно, с бойцом должны работать еще до того, как он получит протезы, ведь реабилитолог работает с не травмированными мышцами (по словам военных, чтобы научиться ходить на протезе ноги, нужно развить мышцы спины и торса. — Ред. )

На сегодняшний день отработана программа, где врачи физической и реабилитационной медицины курируют бойцов, а уже реабилитоги, инструкторы имеют четкую задачу и работают с военными. Но если кто знает случаи, когда происходит иначе, можно зайти на Facebook "Вадим Свириденко" и написать конкретно, какая это больница и мы возьмем ее под контроль", — говорит уполномоченный президента.

Для более эффективной помощи раненым бойцам в Украине не хватает центров реабилитации. Из-за этой проблемы все клиники и больницы заняты травмированными. В некоторых регионах вообще нет реабилитационных центров, например, в Закарпатской, Черновицкой областях. Журналисты "Телеграфа" спросили, что нужно общинам, чтобы в каждой области был реабилитационный центр.

"Конечно, они нуждаются в деньгах, но это не такие большие деньги. Мы понимаем, что есть маленькие территориальные общины и обсуждаем эти вопросы, чтобы было слияние общин или дотации государства по их запросам", — ответил Вадим Свириденко.

О других проблемах в системе реабилитации Украины читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: "Важные ответы на реабилитацию раненых военных — интервью с уполномоченным президента"

Также "Телеграф" рассказывал, как будут использовать в Украине медицинский каннабис.