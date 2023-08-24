"Пацаны, мне 19 лет": оккупант, передававший привет Зеленскому, плохо кончил (видео)

Украинские военные успокоили перепуганного захватчика и пообещали, что все будет нормально

В плен к украинским военным попал оккупант, который недавно хвастался трофейным БМП Bradley и передавал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому. После того, как он попал в руки ВСУ, риторика русского военного резко изменилась.

Кадры с оккупантом опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. Он показал оба видео, на которых фигурирует один и тот же россиянин.

На ролике, записанном еще до попадания в плен, захватчик из "Отряда Керчь" в окружении других русских военных записывает обращение к Зеленскому и говорит: "Передаем привет пану Зеленскому… Отряд Керчь".

Уже на втором видео украинские военные записали видео с самим оккупантом. Он начал говорить нашим защитникам, что ему всего 19 лет. В ответ на это наши военные успокоили перепуганного оккупанта и сказали, что все будет нормально.

"Вероятно, его позывной "Шмыга". Подразделение, в котором он служил в плен, называется "Отрад Керчь", здесь преимущественно добровольцы из Крыма, из других оккупированных территорий, из российских регионов, органично ненавидящих украинцев. "Отряд Керчь" является известным медийным подразделением, которое раскручивает рашистская пропаганда", — пишет журналист.

Он также обратил внимание, что "главный герой" роликов успел стать героем комиксов в россии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР предложили русским солдатам сдаваться в плен, чтобы они могли сохранить свою жизнь.