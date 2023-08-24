Минус командный пункт и техника? россияне в Токмаке поймали мощные прилеты (видео)

Последствия впечатляют

После того как ВСУ вошли в Работино и совершили рывок через минные поля подходя к Токмаку (Запорожская область), оккупанты в данном населенном пункте оказались под прицелом украинских артиллеристов. И вот в четверг, 24 августа, у россиян в этом городе произошла "прожарка".

Так, по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам во временно оккупированном Токмаке. Свои слова он подкрепил видео, на котором запечатлен массивнный столб дыма после взрыва и слышен голос россиян.

"Где БТР тоже попали", — говорит захватчик и получает еще один "прилет" уже рядом с собой.

В это же время, издание "Фокус", ссылаясь на данные в сети, пишет, что удар ВСУ мог прийтись по командному пункту и месту размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии рф. Журналисты также публикуют еще одно видео и на нем, в отличие от предыдущего, записан уже сам момент удара.

Также в сети уже появились и фотографии, демонстрирующие последствия прилета. О количестве погибших россиян и уничтоженной техники пока ничего не известно. В ВСУ пока ничего не заявляли по поводу данного удара.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские разведчики провели успешную спецоперацию в Крыму и уничтожили там десятки оккупантов.