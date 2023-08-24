В ООН назвали новое колоссальное число погибших в Украине: счет на сотни тысяч

Это только официальные данные

В ООН озвучили новые цифры погибших за время полномасштабной войны в Украине. Счет уже пошел на десятки и сотни тысяч.

Так, во время очередного заседания ООН заместитель генсека организации Розмари ДиКарло напомнила, что за 16 месяцев войны, только по тем данным, которые удалось установить, в нашей стране погибло 9444 гражданских лиц, среди них 545 детей.

При этом общее количество погибших на украинской земле (включая гражданских и военных по обе стороны) "по некоторым оценкам достигает полумиллиона".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по данным ООН, только за август 2023 года россияне успели уже убить как минимум 48 гражданских, ранили еще 210. Больше всего людей гибнет от обстрелов. При этом в ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение информации в условиях войны затруднено.

Также мы писали о том, что россияне "Шахедом" полностью уничтожили школу на Сумщине. В результате террористической атаки погибли директор, заместитель директора, библиотекарь и секретарь.