Догнать россиян не сможем: Буданов рассказал, почему у рф больше пленных

Около 20% российских военных сдаются ВСУ добровольно

У Украины не такой большой обменный фонд, как у россии. Это связано с тем, что в первые дни вторжения оккупанты взяли в плен очень много украинцев.

Об этом в интервью "Радио Свобода Крым" сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в плену у россиян не только военные, но и гражданские лица.

"У нас он (обменный фонд, — Ред.) гораздо меньше, чем у россии... рф нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", – сказал он.

При этом Буданов не стал раскрывать точное число украинцев, которые находятся в плену, так как это государственная тайна. Также глава ГУР добавил, что около 20% российских военных сдаются добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР призвали российских оккупантов активнее сдаваться в плен, если они хотят сохранить жизнь.