"Мы всегда знали..." На Западе высказались о сроках завершения войны и дали важное обещание Украине

Ведущие страны мира не могут позволить россии победить

Лидеры стран "Большой семерки" осознают, что война в Украине может быть долгой. Несмотря на это, они готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом в интервью Bloomberg сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это заявление стало его ответом на вопрос о том, как продвигается контрнаступление в Украине.

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", — сказал Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что страны G7 и НАТО готовы к долгой войне в Украине. Они не позволят россии победить.

"Конечно, судя по обсуждениям, которые мы провели в G7 и НАТО, мы готовы к войне, которая продлится столько, сколько потребуется (для победы Украины, — ред.), потому что мы не можем и не должны позволить россии победить", — заявил премьер-министр Канады.

Напомним, "Большая семёрка" объединяет Францию, Соединённые Штаты, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду. Каждая из этих стран в разной мере поддерживает Украину в войне против россии, которая не прекращает своих агрессивных действий и не оставляет захватнических планов.

Как сообщал "Телеграф", после долгого периода критики, на Западе звучит все больше заявлений об успехах контрнаступления ВСУ. Зарубежные СМИ пишут, что украинская армия уже прорвала первую линию обороны россиян в Запорожской области. Сейчас Силы обороны расширяют свой клин в направлении стратегического города Токмак.