Вытащил побратима из горящего танка, вернулся в бой и погиб: оккупанты убили молодого пулеметчика

Даниил был добрым и умным человеком с большим сердцем

Защищая Украину от российских оккупантов, ежедневно гибнут наши воины. На фронте в Донецкой области, на Бахмутском направлении погиб молодой житель Херсона, пулеметчик Даниил Сикорский.

Об этом сообщили в Летной академии Национального авиационного университета, курсантом которого был Даниил. Воину было всего 20 лет.

"20 августа 2023 года под Бахмутом героически погиб наш курсант 20-летний Сикорский Даниил Алексеевич – пулеметчик "Марк". Он отдал свою жизнь, спасая раненого побратима из танка", — сказано в сообщении.

Мама героя рассказала подробности гибели сына. Воин был командиром двух подразделений и до последнего мужественно сражался с врагом, пишет "Суспільне".

"В тот день он вытащил побратима из пылающего танка, отнес его на эвакуацию и вернулся на позиции", — рассказала она.

В Летной академии НАУ вспоминают Даниила как доброго и умного человека с большим сердцем. Прощание с героем состоится 29 августа в Херсоне.

"Даниил был добрым, искренним, умным человеком с большим сердцем. Человек слова, человек чести. Он достойно жил, любил жизнь, боролся за нашу свободу и погиб как Герой", — сказано в некрологе.

Как сообщал "Телеграф", на фронте погиб украинский военный Головецкий Владимир Владимирович из села Вишневчик Хмельницкой области. В ряды ВСУ он стал в апреле текущего года.