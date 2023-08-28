ВСУ уверенно продвигаются на юге, а россияне застряли по всей линии фронта: свежие карты боев

Украинские воины вели наступательные операции как минимум на трех направлениях

Идет 551-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 27 августа украинские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области. На Запорожском направлении россияне усиливают активность авиации, что говорит об их неспособности сдерживать там украинское наступление.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). По его данным, российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой и западе Запорожской областей. Однако не добились подтвержденных успехов.

Харьковская и Луганская области

Россияне продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но 27 августа не имели территориальных достижений. Связанные с кремлем военные блогеры утверждали, что российские войска сосредоточили свои усилия на наступлении на украинские позиции в южной части Синьковки.

Не продвинулся враг и на линии Сватово-Кременная. Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска смещают внимание с купянского направления на наступление в направлении Новоегоровки, и что украинские силы отразили там 10 российских штурмов.

Луганская и Харьковская области

Украинские силы 27 августа продолжали контратаку на линии Купянск-Сватово-Кременная. Продвижения не достигли.

Донецкая область

Илья Евлаш заявил, что украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении. За минувшие сутки там произошло 14 боевых столкновений.

Враг контратаковал под Бахмутом, но не продвинулся. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступления около Орехово-Василовки и Клещиевки. Евлаш заявил, что враг в районе Бахмута обычно ведет штурмы специальными штурмовыми отрядами, за ними идут регулярные войска.

Бахмутское направление

27 августа российские войска продолжали наступление на участке Авдеевка-Донецк, но не продвинулись. По данным украинского Генштаба, россияне вели безуспешные наступательные действия у Степного и Марьинки. Российский военный блоггер также заявил, что российские штурмовые операции в Марьинке были неудачными.

Донецкая область

"Южная ось"

Украинские войска 27 августа вели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей и продвинулись. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун сообщил о продвижении в районе Урожайного и успехах в районе Старомайорского на Бердянском направлении.

Также украинские войска 27 августа продвинулись на западе Запорожской области. Штупун сообщил, что украинские силы наступают в направлениях Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретоватого.

Ситуация в районе Времевки

Штупун также заявил, что украинские силы продвинулись в районе Работино и имеют успех на Мелитопольском направлении. Российские источники утверждали, что 26 и 27 августа украинские войска продвинулись около Работино и в направлении Вербового. Враг также вел наступательные операции в западной части Запорожской области, но не добился успехов.

Стьуация в районе Работино

Штупун сообщил, что российские войска увеличили количество авиаударов на Запорожском направлении. Он пояснил, что это говорит о том, что оккупанты не могут остановить украинские наступательные действия другими силами и средствами.

Запорожская область

Российские военные блогеры продолжают утверждать, что украинские силы действуют на островах в дельте Днепра в Херсонской области. 26 и 27 августа они заявляли, что бои продолжаются и украинские разведгруппы укрепляют позиции на островах.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно провел переговоры с коллегами по НАТО в секретном месте на границе Польши и Украины. Целью пятичасовой встречи было помочь "перезагрузить военную стратегию Украины", а также подкорректировать планы на грядущую зиму.