"Все закончится быстро": у Зеленского сделали новый прогноз насчет войны

Часы уже ведут обратный отсчет

Украинским воинам не придется отвоевывать каждый километр нашей земли кровью. Война закончится "быстро и в один момент – так же, как и началось".

Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, в настоящий момент вся внутренняя легитимность путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну". Но в Кремле понимают неотвратимое: "чем больше россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима".

"Убийство пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью", — считает Подоляк.

Советник объяснил, что по мере продвижения ВСУ на Юге и выхода украинских сил в админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид.

"В конце концов, все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал о том, что путинисты делают уже сейчас за глазами своего лидера.