Пришли Порошенко, Ярош и экс-премьер Кинах: в Киеве простились с погибшим на фронте депутатом "ЕС" (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 908
Прощание проходило в столичном Михайловском Златоверхом монастыре
В Украине проводили в последний путь депутата Киевского городского совета от "ЕС" Сергея Ильницкого с позывным "Сокол". Он погиб на фронте в бою с оккупантами.
Прощание проходило в Киеве и на нем присутствовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он запечатлел этот скорбный момент в истории нашего государства.
На похороны пришли родственники и побратимы героя. Среди известных личностей присутствовали: Петр и Марина Порошенко, Борис Филатов, Дмитрий Ярош, Антон Геращенко и экс-премьер Анатолий Кинах. Их можно заметить на фото и видео.
Само прощание проходило в столичном Михайловском Златоверхом монастыре. На его входе присутствовавшее встали на колено и тем самым отдали честь погибшему.
После этого гроб с воином понесли на Майдан. На площади собрались десятки наших соотечественников.
"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье погибшего героя.
Напомним, ранее мы писали о том, что бывший народный депутат Украины Олег Барна отдал свою жизнь защищая нашу страну от российских оккупантов.
Также мы сообщали о том, что жертвой российской агрессии стал депутат из Буковины Иван Варчук, который встал на защиту родины с оружием в руках.