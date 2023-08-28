Пришли Порошенко, Ярош и экс-премьер Кинах: в Киеве простились с погибшим на фронте депутатом "ЕС" (фото, видео)

Прощание проходило в столичном Михайловском Златоверхом монастыре

В Украине проводили в последний путь депутата Киевского городского совета от "ЕС" Сергея Ильницкого с позывным "Сокол". Он погиб на фронте в бою с оккупантами.

Прощание проходило в Киеве и на нем присутствовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он запечатлел этот скорбный момент в истории нашего государства.

На похороны пришли родственники и побратимы героя. Среди известных личностей присутствовали: Петр и Марина Порошенко, Борис Филатов, Дмитрий Ярош, Антон Геращенко и экс-премьер Анатолий Кинах. Их можно заметить на фото и видео.

Само прощание проходило в столичном Михайловском Златоверхом монастыре. На его входе присутствовавшее встали на колено и тем самым отдали честь погибшему.

После этого гроб с воином понесли на Майдан. На площади собрались десятки наших соотечественников.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования семье погибшего героя.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший народный депутат Украины Олег Барна отдал свою жизнь защищая нашу страну от российских оккупантов.

Также мы сообщали о том, что жертвой российской агрессии стал депутат из Буковины Иван Варчук, который встал на защиту родины с оружием в руках.