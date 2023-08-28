Макрон готов воевать? президент Франции сделал громкое заявление

Франция поддерживает африканских партнеров

Франция решительно выступила против хунты в Нигере, пришедшей к власти в результате военного переворота. Её президент Эмманюэль Макрон заявил, что готов поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), которое ранее заявляло о возможности военного вмешательства в связи с мятежом в соседней стране.

Так, по словам Макрона, Франция поддерживает дипломатическую, "а если будет решено, то и военную активность ECOWAS".

"Проблема нигерийцев сегодня — это путчисты, которые подвергают их опасности, потому что они отказываются от борьбы с терроризмом, потому что они отказываются от политики, которая была для них экономически выгодной, и они теряют все международное финансирование, которое позволяло им выбраться из бедности…Наша политика проста: мы не признаем путчистов, мы поддерживаем президента, который не ушел в отставку", — сказал Макрон.

Напомним, что после насильственного захвата власти мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны, предупредив о нападении со стороны некой "иностранной державы". Позже там говорили и об "ударе Франции". Впрочем, до сих пор никаких признаков военных действий пока не поступало.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как переворот в Нигере может быть связан с Беларусью и "вагнеровцами".

Также мы сообщали, что США рискнули пойти на переговоры с военной хунтой Нигера.