Проколоть вражескую оборону: генерал оценил шансы ВСУ на серьезный успех до конца года

Замораживание боевых действий позволит агрессору усилиться и получить возможность для дальнейшего ведения войны, говорит генерал Игорь Романенко

Практически весь август западная пресса, а также отдельные чиновники критиковали наступательные действия украинских Сил обороны. Им не нравились медленные темпы, то, что Украина не бросает все силы на одно – южное – направление. Недовольство вызывали даже атаки на Крым.

Эти заявления "Телеграфу" прокомментировал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко. Он также рассказал, что может сделать украинское наступление более эффективным.

– Критические замечания по поводу наступательных действий ВСУ со стороны западных СМИ, некоторых политиков и чиновников, показывают, что там нет реально авторитетных медиа – неподкупных, действующих по классическим стандартам журналистики. Деньги путина, в том числе в США, не считают кровавыми. И готовы публиковать материалы с явно прокремлевскими месседжами, едва завернутыми в западную обертку, – считает Игорь Романенко.

Он обращает внимание, что россияне в разы интенсифицировали пропаганду за рубежом, тратят огромные средства, нанимают лоббистов. А в любой стране, подчеркивает эксперт, есть нечистые на руку люди, ради денег готовые на что угодно. Так и появляются статьи в стиле "украинское наступление не приведет к нужном эффекту", заявления типа "следует скорее договариваться", "это не наша война" и так далее.

По словам генерала, не радует поведение турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

– Такое впечатление, что путин его по-своему "воспитывает". Не полетел в Турцию. Вынуждает Эрдогана прибыть с визитом в москву (встреча вроде бы должна пройти в начале сентября). Да еще и делать заявления в стиле "нужно экстренно прекратить боевые действия". Что фактически будет означать легитимизацию всего, что захватила россия. А также – позволит вооруженным силам агрессора провести перегруппировку, усилиться, получить возможность для дальнейшего ведения войны, – поясняет Игорь Романенко.

Более, чем странными он называет призывы к Украине западных СМИ и ряда политиков – действовать смелее в наступлении. И это при том, акцентирует генерал, что не были в полной мере (причем, в значительной степени) осуществлены обещанные нам поставки вооружений.

– Еще на прошлую осень наше высшее военное командование просило о ряде позиций, которые помогли бы обеспечить освобождение украинских территорий, захваченных рф с февраля прошлого года. Речь не шла о выходе на границы 1991 года, там нужны были бы совсем иного уровня поставки вооружений. Та же авиация, дальнобойные ракеты и так далее. Причем в количестве, если не в разы превосходящем то, что есть у противника (раз уж мы говорим о нашем наступлении), то хотя бы в паритете с ним. Но наши призывы не были услышаны. Дали не всё. И с большим опозданием, – констатирует эксперт.

Понятно, продолжает он, что на Западе действует еще и внутриполитический аспект. Чувствуется усталость от войны, желание если не ее прекращения, то хотя бы приостановки. Где-то (как в тех же Штатах) набирает ход избирательная кампания. И хотя президентские выборы там аж в ноябре 2024-го, определенные движения в этом направлении уже есть. С разного рода заявлениями и статьями в ракурсе российско-украинской войны.

– Никому особо не жалко чужих (в данном случае – наших) территорий, ведь это – не их территории. Просто демократические государства не могут говорить об этом открыто. Однако же намекают. Мы должны задавать встречные вопросы, а готовы ли они расстаться с теми или иными своими территориями? К примеру, США – с Аляской или ее частью?

Учитывая, что в полном объеме мы необходимого вооружения не получили, что авиацию нам обещают не ранее будущего года, следует сделать акцент на срочных поставках не только большего количества бронетехники, но и – ПВО для фронта. Чтобы эти системы сопровождали наши наступательные действия. Нам нужно больше мощной артиллерии, ракет. Задача – пробить коридоры в серьезной системе обороны противника, выстроить которую россиянам удалось благодаря тому, что союзники Украины затянули поставки нам даже согласованных видов вооружения, – подчеркивает Игорь Романенко.

По словам генерала, начав в июне контрнаступление с тем, что имели, в том числе под нажимом наших зарубежных партнеров, ВСУ попытались воздействовать на эту мощнейшую оборону противника. Идя при этом вопреки тем же уставам и доктринам стран НАТО, предполагающим, что эффективно наступать можно лишь при определенных условиях.

– Одно из них – прикрытие с неба, – поясняет эксперт. – У нас же – слабая авиация, слабое войсковое ПВО. У противника – преимущество в разы. Так что продвижение наших бронированных колонн не только столкнулось с преградами в виде плотных минных заграждений, но и – с ударами с воздуха. Что было предсказуемо. Как следствие – на первых этапах были серьезные потери в технике, в личном составе.

В таких условиях наступать нельзя, уверен Игорь Романенко. Нужно искать замену тому, чего у нас нет или чего очень мало (авиация, мощные войсковые ПВО).

– Такой заменой могут быть дальнобойные ракеты. Пока нам такие дают лишь британцы и французы. Что-то мы производим сами. Используем также ударные беспилотные аппараты – как собственные, так и предоставленные союзниками. Но этого явно недостаточно для эффективных наступательных действий на оборону такого уровня. Нам нужно усиление немецкими дальнобойными ракетами Taurus, а также американскими ATACMS. Но наступать, не имея достаточного для этого потенциала, как нас подталкивают западные партнеры, крайне опасно, – предупреждает генерал.

При этом, отмечает он, резервы, которые мы готовили для прорыва, еще имеются в достаточной степени. И если нам в ближайшее время удастся повысить свои ударные возможности, которые позволят прорвать, проколоть вражескую оборону, у нас есть силы и средства, способные ворваться в образовавшиеся коридоры. И перспективы этого до конца года еще сохраняются, уверен Игорь Романенко.