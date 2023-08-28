Россияне потеряли новейшую секретную РЛС на Херсонщине: в ВСУ показали красочное видео поражения

Очередная российская "вундерваффе" стала грудой металлолома

Украинские военные впервые уничтожили редчайший комплекс радиолокационного обнаружения россиян "Предел-Э", который впервые был показан на публике лишь в 2021 году.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", система в режиме полной секретности была направлена в Херсонскую область, чтобы отслеживать действия ВСУ на суше и на море.

"И хотя эксклюзивный "Предел-Е" прикрывал еще и довольно современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но на нашей земле от нас ничего не скрыть. И вот уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 млн. долларов США наши воины прожарили до основания, вместе с комплексом-защитником", — говорится в сообщении.

О новейшей российской РЛС "Предел-Э" известно немного. Впервые она была показана на 10-м Международном военно-морском салоне в 2021 году и в тот момент еще была прототипом.

Отмечалось, что она должна была следить за морем и обнаруживать корабли противника на расстоянии в не менее 400 километров. Было заявлено, что это было достигнуто благодаря использованию эффекта аномального распространения радиоволн, происходящего непосредственно в приводном слое атмосферы в так называемом "волноводе испарения".

Установка использовала активные фазированные антенные решетки (АФАР) и другие технологии, которые позволяли увеличить дальность обнаружения в 10-15 раз по сравнению с дальностью радиогоризонта. Стоит подчеркнуть, что точные характеристики РЛС, как и подобает новейшим системам вооружения, засекречены.

Как сообщалось ранее, во время удара по Крыму разведчики уничтожили новейшую систему ПВО С-400, которых на вооружении россиян совсем немного.