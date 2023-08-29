Тревожный знак: россияне начали копить ракеты для новых целей

У врага происходит и процесс накопления и производства боекомплекта

Российские оккупанты не совершали массированную ракетную атаку на День Независимости Украины, поскольку сейчас они, вероятнее всего, занимаются их накоплением. Удары по украинским городам враг может восстановить в начале отопительного сезона.

Захватчики также сейчас начала использовать новые маршруты, траектории ракет. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.

"Да, это очень странный шаг со стороны российских оккупантов, но, с одной стороны – это хорошо, с другой – нет", — считает собеседник издания.

По его словам, российские захватчики не потратили свой накопившийся боекомплект, если говорить о ракетах Х-101, Х-555. Перед 24 августа противник в последний раз использовал их 15 августа. У него была возможность накопить порядка 30 ракет.

"В ночь на 27 августа они использовали 4 ракеты Х-101, Х-555. Еще были фальшивые цели, но 4 – это не 30. Хотя по состоянию на 27 августа их должно было быть больше 30. Так что сейчас мы видим эксперимент с использованием новых маршрутов, траекторий ракет. Кроме этого, происходит и процесс накопления, производства боекомплекта", — подчеркнул Коваленко.

Он также считает, что, вероятнее всего, оккупанты могут приступить к массированным ракетным атакам в начале отопительного сезона или наносить серии небольших, но постоянных ударов по Украине.

В соцсетях пользователи предположили, что ракетную атаку россияне могут совершить 1 сентября, когда в учебных заведениях будут массовые скопления людей.

"Вряд ли. Конечно, можно ожидать всего, но учитывая их общую тактику, это вряд ли. Вероятнее, что в начале отопительного сезона. Они стали более прагматичными", — подытожил Коваленко.

Напомним, ранее военный аналитик Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", что этой зимой российские оккупанты вероятнее всего продолжат бить по энергосистеме, и это на сей раз может привести к полным блекаутам.