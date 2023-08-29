С гарантиями безопасности для Украины сложности: СМИ узнали о двух проблемах Запада

Нет единого мнения, насколько подробными должны быть обязательства

Схема гарантий безопасности Украине, призванная гарантировать помощь даже в случае смены власти в США, сталкивается со сложностями. Есть два основных проблематичных момента.

Об этом пишет Wall Street Journal. Во-первых, администрация нынешнего президента Штатов Джо Байдена может не суметь "связать" следующего президента международными соглашениями по Украине. В свою очередь кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже продемонстрировал готовность отменять решения своих предшественников.

Вторая сложность состоит в том, что если следующий президент США сократит помощь Украине, европейским государствам может не хватить финансовых и военных возможностей. Таким образом, обеспечение гарантий безопасности Украине окажется под вопросом.

"Несмотря на широкую поддержку Украины со стороны обеих партий, ведущие кандидаты в президенты от Республиканской партии дали понять, что поддержка США должна прекратиться … Европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание против россии", — сказано в статье.

По данным WSJ, сейчас обсуждаются гарантии безопасности для Украины на четыре года. Таким образом западные столицы дают понять кремлю, что россия не дождется окончания военной помощи Киеву. Однако подготовка этих планов займет "много месяцев", и некоторые двусторонние соглашения будут заключены только в следующем году.

Также отмечается, что нет единого мнения, насколько подробными должны быть обязательства. На Западе ищут возможности гарантировать, что их оборонные предприятия смогут оказывать Украине обещанную военную помощь, не снижая при этом собственных потребностей.

Франция планирует начать переговоры с Украиной по гарантиям безопасности в ближайшие несколько недель. Приблизительно в это же время пройдет второй раунд переговоров с Вашингтоном.

Напомним, 12 июля в столице Литвы прошел саммит НАТО, на котором присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Там же страны G7 приняли заявление, согласно которому Украине будут предоставлены гарантии безопасности. Среди них поставки современного оружия, помощь в осуществлении реформ, обучение военных, помощь с развитием промышленной базы и другое.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Государственного департамента США Меттью Миллер говорил, что соглашения между США и Украиной по гарантиям безопасности будут прописаны таким образом, что продолжат действовать, даже если ко власти в Вашингтоне придут противники военной помощи ВСУ. Военная поддержка будет закреплена в двусторонних договорах, которые будут действовать вне зависимости от личности президента.