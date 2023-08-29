Критикам контрнаступления: генерал ответил на заявления западных СМИ

Украину критикуют за медленные темпы наступления, не передав большинство из обещанного оружия

Почти месяц западная пресса и отдельные чиновники жалуются на медленные темпы продвижения ВСУ и критикуют стратегию украинских сил обороны.

Недовольство вызвали даже атаки на Крым. Своими соображениями по поводу этих заявлений и темпов контрнаступления с "Телеграфом" поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

"Критические замечания по поводу наступательных действий ВСУ со стороны западных СМИ, некоторых политиков и чиновников, показывают, что там нет реально авторитетных медиа – неподкупных, действующих по классическим стандартам журналистики. Деньги путина, в том числе в США, не считают кровавыми. И готовы публиковать материалы с явно прокремлевскими месседжами, едва завернутыми в западную обертку", – говорит Игорь Романенко.

Кроме этого генерал-лейтенант отмечает, что россия начала активнее заниматься пропагандой за границей и тратит на лоббистов огромные средства. Эксперт считает, что во всех странах есть коррумпированные люди, которые ради денег готовы на что угодно. Поэтому статьи в стиле "украинское наступление не приведет к нужному эффекту" или заявлению о необходимости переговоров — дело рук пропагандистов.

Более, чем странными Игорь Романенко называет призывы к Украине западных СМИ и ряда политиков – действовать смелее в наступлении. Генерал подчеркивает, что обещанные поставки вооружений были осуществлены не в полном объеме.

Чем Украина может сделать контрнаступление более эффективным, читайте в полном материале "Телеграфа": "Проколоть вражескую оборону: генерал оценил шансы ВСУ на серьезный успех до конца года"

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких вооружений не хватает ВСУ.