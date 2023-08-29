"Наши призывы не услышали": генерал рассказал, что срочно необходимо для контрнаступления ВСУ

россиянам удалось построить линию обороны, потому что союзники Украины затянули с поставками техники

Почти весь август западные СМИ и отдельные чиновники призвали Украину "действовать более решительно в наступлении", притом, что ВСУ не получили весь набор обещанного оружия.

Чего не хватает для более эффективного наступления? "Телеграф" узнавал у генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игоря Романенко.

По словам эксперта, военное командование Украины просило западных партнеров о ряде позиций, которые помогли бы освободить украинские территории. Но из списка необходимого дали не все и с большим опозданием.

"Еще на прошлую осень наше высшее военное командование просило о ряде позиций, которые помогли бы обеспечить освобождение украинских территорий, захваченных рф с февраля прошлого года. Речь не шла о выходе на границы 1991 года, там нужны были бы совсем иного уровня поставки вооружений. Та же авиация, дальнобойные ракеты и так далее. Причем в количестве, если не в разы превосходящем то, что есть у противника (раз уж мы говорим о нашем наступлении), то хотя бы в паритете с ним. Но наши призывы не были услышаны. Дали не всё. И с большим опозданием", — констатирует эксперт.

Генерал-лейтенант отмечает, что на Западе чувствуют усталость от войны и начинают появляться мнения относительно замораживания конфликта. В Штатах набирает ход избирательная кампания. Несмотря на то, что президентские выборы там пройдут только в ноябре 2024 года, активность в этом направлении уже есть. Это касается, в частности, заявлений и публикаций в контексте российско-украинского конфликта.

"Никому особо не жалко чужих (в данном случае – наших) территорий, ведь это – не их территории. Просто демократические государства не могут говорить об этом открыто. Однако же намекают. Мы должны задавать встречные вопросы, а готовы ли они расстаться с теми или иными своими территориями? К примеру, США – с Аляской или ее частью? – продолжает эксперт.

Учитывая, что в полном объеме мы необходимого вооружения не получили, что авиацию нам обещают не ранее будущего года, следует сделать акцент на срочных поставках не только большего количества бронетехники, но и – ПВО для фронта. Чтобы эти системы сопровождали наши наступательные действия. Нам нужно больше мощной артиллерии, ракет. Задача – пробить коридоры в серьезной системе обороны противника, выстроить которую россиянам удалось благодаря тому, что союзники Украины затянули поставки нам даже согласованных видов вооружения", — подчеркивает Игорь Романенко.

Что означают критические заявления в западных СМИ, читайте в полном материале "Телеграфа": "Проколоть вражескую оборону: генерал оценил шансы ВСУ на серьезный успех до конца года"

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