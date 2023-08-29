Прямо сейчас идет продвижение ВСУ: военные сообщают об успехах на юге

По неофициальной информации, ВСУ форсировали Днепр и закрепляются на левом берегу

Силы обороны Украины после прорыва первой линии обороны россиян на Запорожском направлении продолжили успешно атаковать. Россияне не в силах противостоять напору и вынуждены отступать.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, россиянам уже не удастся закрепить надорванную оборону.

"Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону. Поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии. Оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", – сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что каждый населенный пункт, который освобождается, это не только освобождение людей и территорий от российских захватчиков, но и шанс закрепиться, создать новые оборонительные рубежи.

На карте портала DeepState видно, что ВСУ продвигаются восточнее от недавно освобожденного Работино в сторону населенного пункта Вербовое. На портале, который оперативно обновляет данные с фронта, часть территорий больше не окрашена в красный цвет, но все еще имеет статус "неизвестной".

Кроме того, в сети появляются новости и с другого направления. ВСУ могли форсировать Днепр и зайти на левый берег Херсона — в Telegram-каналах публикуют видео поднятия украинского флага в районе Антоновского моста. В видео один из воинов упоминает "Наири", а точнее то, что от него осталось — это кафе на левом берегу Днепра неподалеку от населенного пункта Дачи. Два воина повесили флаг на флагшток с гербом и подняли его под гимн Украины. Пока официальной информации о том, что ВСУ зашли на левый берег Днепра, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром Генштаб сообщил об успехах ВСУ на Запорожском направлении. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.