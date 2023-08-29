Где сейчас Баканов и кто приказал топам СБУ оставить Харьков и Херсон: новое расследование журналистов (видео)

Баканов на связь не выходит

Экс-главу СБУ Ивана Баканова никто даже не допрашивал по делам его подчиненных — подозреваемых в госизмене глав СБУ Харьковщины и Крыма. Сейчас он, как ни в чем не бывало, обустраивает свою жизнь в новой роли, хотя именно он отдавал приказы своим подчиненным в начале полномасштабного вторжения.

Для начала напомним, что глава СБУ Харьковщины Роман Дудин и глава Крымского направления СБУ Олег Кулинич подозреваются в госизмене. В частности, им инкриминируют самовольное оставление места дислокации, что якобы могло сыграть на руку россиянам.

Так, вот, согласно расследованию журналистов "Громадського", несмотря на то, что Баканов являлся на тот момент непосредственным руководителем вышеуказанных фигурантов, он сам не имеет статуса свидетеля ни в одном из этих уголовных производств.

"Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве Б. в качестве свидетеля не допрашивался. Во время судебного разбирательства указанного уголовного производства прокурорами, которые поддерживают публичное обвинение в нем, в случае необходимости будет решен вопрос о вызове и допросе Б. в качестве свидетеля", — ответили в Офисе генпрокурора по запросу издания.

Вместо этого Баканов уже в 2023 году открыл ФЛП, направлением которого определил, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

"Также Баканов может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом", — говорится в материале.

Кроме того, экс-глава СБУ может предоставлять правовые услуги ведь, напомним, в июне он получил удостоверение адвоката.

Проживает бывший начальник украинской спецслужбы в пригороде Киева. Ходит на тренировки по футболу, а на звонки журналистов не отвечает.

Нормально поживает и разжалованный начальник УСБУ Херсконской области Сергей Криворучко. Он не проходит ни по одному уголовному производству, а даже более того, продолжает работать в СБУ. Хотя в самом службе его слова опровергают, заявляя, что его слова о "нахождения в распоряжении главы СБУ — это неправильная интерпретация". В действительности, по словам советника главы СБУ Семикиной, Криворучко не является действующим сотрудником, а просто числится в спецслужбе.

"Он в "распоряжении" цетрального управления", — сказала она.

При всем вышесказанном, именно Баканов, по утверждениям журналистов, 26 февраля отдал приказ фигурантам уголовного дела оставить свои места дислокации. Это в издании подтверждают личными переписками Дудина и его словами.

С 26 февраля 2022 года, по словам Дудина, его уже в Киеве привлекали к "обороне правительственного квартала". А 28 февраля отпустили обратно в Харьков.

В то же время, по версии ДБР, выезд Романа Дудина в Киев был самовольным и незаконным.

Там пояснили, что бывший руководитель УСБУ в Харьковской области подозревается по статьям:

ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена;

ч. 5 ст. 407 УК — самовольное оставление воинской части или места службы;

ч. 4 ст. 402 УКУ – неповиновение.

По этим статьям Дудину грозит пожизненное заключение.

Аналогичная ситуация, утверждают журналисты, произошла и с Кулиничем. Ему якобы Баканов приказал ехать в Киев 24 февраля.

"Приблизительно в 13:00 24 февраля 2022 Кулиничу дали приказ ехать в столицу. От Баканова указание Кулиничу передал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко. В разговоре с hromadske Горбенко подтвердил достоверность этой переписки…Журналисты hromadske несколько недель пытались получить комментарии Ивана Баканова. В частности, по поводу того, почему он отдавал такие приказы своим подчиненным и почему он молчит теперь, когда их обвиняют в самовольном покидании мест дислокации", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский объяснил, почему отстранил Баканова и Венедиктову.