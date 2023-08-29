Leopard 2 подлежит вторичной переработке и после повреждений проходят ремонт, а далее вновь отправляются в бой

За 13 недель контрнаступления Вооруженных сил Украины российские оккупанты не смогли уничтожить и 10% от переданных танков Leopard 2. Часть техники была повреждена и сейчас находится на ремонте, после чего вновь отправиться на фронт.

По данным Forbes, за этот период захватчики полностью уничтожили пять танков Leopard 2 из 71 поставленных Украине. Еще около десяти танков получили повреждения, после чего их отправили на ремонт в Польшу и Германию.

"Фундаментальная прочность 69-тонного Leopard 2 означает, что танки могут получить повреждения, посетить ремонтную базу, вернуться в бой, а затем снова получить повреждения и отправиться на ремонт. Так далее и так далее. Leopard 2 подлежит вторичной переработке", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что практически все члены экипажей Leopard 2, их было 20 человек, смогли выбраться из подбитых танков до того, как те были уничтожены.

Добавим, что путинисты григорий лепс и николай басков пообещали по миллиону рублей за каждый побитый танк Leopard, решив таким образом якобы помочь российской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе ВСУ получили бывшие датские танки Leopard 1A5DK. Эту технику выкупили у частной компании FFG Германия, Дания и Нидерланды.