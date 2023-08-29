Оккупанты угодили в ловушку: в Минобороны рассказали об успехе ВСУ на важном направлении (карта)

ВСУ загнали россиян в ловушку в Бахмуте

Украинские защитники смогли достичь успехов на направлении Бахмута, а российские оккупанты оказались в ловушке, поскольку не могут покинуть город.

Как рассказала в эфире единого марафона новостей заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, продвижение ВСУ зафиксировано на южном фланге города-крепости.

"Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", — отметила чиновница.

По ее словам, украинские защитники имеют успехи на южном фланге у населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка.

Как сообщалось ранее, бои за Бахмут начались 1 августа 2022 года, то есть идут более года. Город стал местом наиболее ожесточенных боев между ВСУ и боевиками ЧВК "Вагнера", которые потеряли там более 20 тысяч человек. Несмотря на все попытки оккупантов взять город под свой контроль, несколько зданий до сих пор остаются под контролем Украины.

После начала украинского контрнаступления ВСУ смогли продвинуться по городским флангам и взять под контроль господствующие высоты, чем лишили россиян возможности безопасно перебрасывать туда подкрепления. Тогда же участились разговоры о том, что оккупанты могут оказаться в Бахмуте в ловушке и покинуть его, чтобы не нести лишние потери.

Впрочем, в августе заявления о неудачах россиян в городе участились, как и чаще начали появляться сообщения об успехах ВСУ.