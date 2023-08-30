Оккупанты продолжают ночной террор Украины: что известно о налете БПЛА

В Украине зафиксировали несколько групп БПЛА

Пока россияне слушают взрывы сразу в нескольких городах, воздушная тревога распространяется и по территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, несколько групп вражеских беспилотников были зафиксированы в воздушном пространстве нашей страны. Одна из них отправилась в сторону Винницкой области, а другая двигалась в сторону Чернигова. Впрочем, там предупредили, что БПЛА маневрируют и могут менять свое направление.

При этом, мониторинговые группы сообщают, что дроны также были зафиксированы в Черкасской области в районе Умани, однако скорее всего они направляются на запад. Часть "северной группы" направилась в сторону Житомирской области.

Информации о прилетах не поступало, однако жителей областей, где была включена тревога, призвали находиться в безопасных местах.

Тревога также была включена в Киеве, но продлилась она 45 секунд, что озадачило жителей столицы.

upd 2:40 В Киеве повторно прозвучал сигнал тревоги, поскольку дроны, которые следовали в сторону Житомира сменили направление

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа взрывы прозвучали в нескольких российских городах. В Пскове удар был нанесен по аэродрому, где находились транспортные самолеты, в Брянске удару подвергся один из крупнейших в россии завод электроники. Также взрыв прозвучал в Туле.