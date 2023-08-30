Россияне пытаются вернуть позиции: Сырский назвал горячие точки фронта и показал видео

Враг перегруппировывается и заводит с территории рф новые части

Украинские воины продолжают освобождать Украину от оккупантов, сложной остается обстановка на Восточном фронте. Каждый день горячие бои идут на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении.

"Наиболее ожесточенные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородок и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике", — отметил он.

Район Райгородка на карте deepstatemap

В своем Telegram-канале Сырский выложил видео с Бахмутского направления. Артиллерия 22-й ОМБр ударила по скоплению оккупантов.

Сырский добавил, что также россияне осуществляют перегруппировку и заводят новые части с территории рф. Командование армии рф хочет нарастить численность и боеспособность своих войск. Продолжаются бои и под Бахмутом. Враг любой ценой пытается вернуть потерянные позиции, по несколько раз в день контратакуя наши подразделения.

Бахмутское направление на карте deepstatemap

"Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед. В частности, интенсивные боевые действия происходят в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андреевки. Поэтому особое внимание сегодня уделяется работе именно на этих направлениях", — описал ситуацию генерал-полковник.

Как писал "Телеграф", заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты не могут выйти из Бахмута, они оказались в ловушке. ВСУ продвигаются на южном фланге города.