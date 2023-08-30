"Такого не делал практически никто": Запад был поражен одной из операций спецотряда ГУР

Эту операцию в украинской разведке считают показательной

За время полномасштабной войны украинские военные порой делают невероятные вещи на заданиях и одну из таких сделали бойцы спецподразделения "Артан". На Западе были буквально поражены проведением этой операции и даже не верили, что такое действительно произошло.

Об этом рассказал командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан", майор Виктор Торкотюк в интервью "Украинской правде". По его словам, ранее такого еще не делал почти никто.

"Это была показательная операция. Очень много моментов я не могу рассказать. Но могу сказать, что там нами был уничтожен один из высокопоставленных офицеров. Бойцы очень хорошо сориентировались, действовали четко, показали то, чего я от них всегда хочу – работали как единый механизм. Там было до 100 человек из батальона. Они сделали то, чего не делал практически никто", — рассказал он.

По словам Торкотюка, операция на вражеской территории и с таким количеством военных проводилась впервые. Ее блестящий результат просто поразил зарубежных коллег майора, когда те узнали о ней.

"Они не верили. Спрашивали: "Виктор, какой был план?". Конечно, планы мы им никогда не рассказываем. Говорю: "План у нас всегда один. Мы идем – а там смотрим". Они, мол, так нельзя, надо, чтобы авиация, и так далее… Я им: какая авиация? Мы купили 5 лошадей для операции… У них квадратные глаза. А нам удалось, их Вооруженные силы просто убегали от нас", — отметил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвовал с деоккупации Харьковской области. Вместе с бойцами он ходил на штурм.