На Западе так не делают: командир ГУР поразил фактом о бесшабашности Буданова в бою

Украинцам приходится выкручиватся

Украинские спецназовцы Главного управления разведки выполняют свои вылазки в таких сложных условиях, при которых на Западе не взялись бы за них. Помогает им в этом, в том числе, и импровизация, которая расцвела еще при Буданове (когда нынешний начальник ГУР еще работал "в поле").

Об этом рассказал командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан", майор Виктор Торкотюк в интервью "Украинской правде". По его словам, этим наш спецназ и отличается от многих.

"Так Буданов еще в АТО делал – идем, а там посмотрим, что-то скорректируем. Говорю, там же блокпост, а он – та там все решим", — рассказывает Токотюк, добавляя, что "Но план всегда есть. Каждый боец ​​в подразделении знает, что делает. Но такого, как привыкли, например, военные страны НАТО, нет – у тех же британцев или американцев обязательно в таких случаях есть прикрытие авиации, помощь аэрокосмической разведки".

В пример спецназовец привел недавнюю операцию ГУР в Черном море и отмечает, что на Западе, если бы такое делали, то с поддержкой целого "крейсера".

"У нас этого всего вообще нет. Мы делаем все тихо, сами в лодки, по 10 человек. Над нами летают их сушки, но мы выходим и делаем свою работу. Потому что командир знает: задача должна быть выполнена. И этим мы отличаемся от многих – что мы их выполняем. Нестандартными методами, но делаем", — объяснил Токотюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов лично принимал участие в деоккупации Харьковщины.