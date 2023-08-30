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Усилят мобилизацию или нет? Кого призовут в сентябре и каких новинок ждать

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
ВСУ Новость обновлена 30 августа 2023, 17:24
ВСУ. Фото Генштаб ВСУ

Осенью украинцев может ждать несколько нововведений

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов. О том, как это будет происходить с сентября 2023 года, рассказывает "Телеграф".

Кого сейчас мобилизуют

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Тут следует отметить, что хотя в мае 2023 года Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет, но (на момент выхода публикации) президент Зеленский еще не подписал данный закон, а значит он не вступил в силу.

Следовательно, получать повестки в армию летом будут:

  • пригодные для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;
  • пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;
  • ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;
  • снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;
  • лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.

Кто не подлежит призыву по мобилизации

В Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:

  • если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;
  • если во время операции установлены металлоконструкции;
  • если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;
  • больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;
  • осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
  • мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:
  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам;
  • через бронирование;
  • по профессии;
  • для обучения и научных исследований;

Для того, чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:

  • подтверждают семейные обстоятельства;
  • наличие бронирования;
  • исключение из военного учета из-за состояния здоровья;
  • доказывающие обучение или занятие наукой;
  • работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.

Стоит напомнить, что украинский Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, был расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы.

Последние нововведения (введенные и пока еще нет)

Ждать ли усиления мобилизации в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов: "У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости в ребятах и девушках, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело".

Он напомнил, что в Украине отработали далеко не первый этап мобилизации, а потому раздувать какой-то шум относительно ужесточения ее правил явно не стоит. Впрочем, чиновник все же не исключил проведения дополнительного призыва в ряды ВСУ, так как соответствующее обращение поступало от военнослужащих. Однако даже в этом случае какого-либо выхода за рамки уже существующих правил мобилизации не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, как при помощи цифровизации усилят мобилизацию.

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#Украина #Война #Призыв #Мобилизация #Повестка