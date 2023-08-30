Усилят мобилизацию или нет? Кого призовут в сентябре и каких новинок ждать

Осенью украинцев может ждать несколько нововведений

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов. О том, как это будет происходить с сентября 2023 года, рассказывает "Телеграф".

Кого сейчас мобилизуют

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Тут следует отметить, что хотя в мае 2023 года Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет, но (на момент выхода публикации) президент Зеленский еще не подписал данный закон, а значит он не вступил в силу.

Следовательно, получать повестки в армию летом будут:

пригодные для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;

пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;

снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;

лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.

Кто не подлежит призыву по мобилизации

В Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:

если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;

если во время операции установлены металлоконструкции;

если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;

больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;

осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;

мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

через бронирование;

по профессии;

для обучения и научных исследований;

Для того, чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:

подтверждают семейные обстоятельства;

наличие бронирования;

исключение из военного учета из-за состояния здоровья;

доказывающие обучение или занятие наукой;

работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.

Стоит напомнить, что украинский Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, был расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы.

Последние нововведения (введенные и пока еще нет)

Отсрочку от мобилизации хотят отменить для тех, кто вторично получает высшее образование;

В Харьковской области усиливают мобилизацию ( Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий).

В Украине хотят изменить правила вручения повесток. В частности, полномочия на вручение это документа появятся у коммунальщиков и владельцев домов.

Ждать ли усиления мобилизации в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов: "У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости в ребятах и девушках, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело".

Он напомнил, что в Украине отработали далеко не первый этап мобилизации, а потому раздувать какой-то шум относительно ужесточения ее правил явно не стоит. Впрочем, чиновник все же не исключил проведения дополнительного призыва в ряды ВСУ, так как соответствующее обращение поступало от военнослужащих. Однако даже в этом случае какого-либо выхода за рамки уже существующих правил мобилизации не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, как при помощи цифровизации усилят мобилизацию.