Усилят мобилизацию или нет? Кого призовут в сентябре и каких новинок ждать
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Осенью украинцев может ждать несколько нововведений
В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов. О том, как это будет происходить с сентября 2023 года, рассказывает "Телеграф".
Кого сейчас мобилизуют
Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако, согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте 18 – 27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. Тут следует отметить, что хотя в мае 2023 года Верховная Рада снизила предельный призывной возраст до 25 лет, но (на момент выхода публикации) президент Зеленский еще не подписал данный закон, а значит он не вступил в силу.
Следовательно, получать повестки в армию летом будут:
- пригодные для службы по состоянию здоровья и с военным опытом;
- пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;
- ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины;
- снятые, а также исключенные из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;
- лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства.
Кто не подлежит призыву по мобилизации
В Украине мужчины от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации, если у них имеются тяжелые болезни, они были осуждены за тяжкие преступления или представили документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. К ним относятся следующие случаи:
- если была перенесена операция, не мобилизуют на время восстановления по решению ВЛК;
- если во время операции установлены металлоконструкции;
- если мужчина имеет тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, деформирование костей, исключающих выполнение обязанностей;
- больные тяжелыми болезнями, как СПИД, гепатиты, туберкулез, и другие похожие;
- осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
- мужчины, имеющие право на отсрочку и представившие документы, доказывающие такое право:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- через бронирование;
- по профессии;
- для обучения и научных исследований;
Для того, чтобы подтвердить отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, необходимо после получения повестки об уточнении данных, предоставить справки, которые:
- подтверждают семейные обстоятельства;
- наличие бронирования;
- исключение из военного учета из-за состояния здоровья;
- доказывающие обучение или занятие наукой;
- работу или службу по профессиям, гарантирующим отсрочку.
Стоит напомнить, что украинский Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, был расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы.
Последние нововведения (введенные и пока еще нет)
- Отсрочку от мобилизации хотят отменить для тех, кто вторично получает высшее образование;
- В Харьковской области усиливают мобилизацию (Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий).
- В Украине хотят изменить правила вручения повесток. В частности, полномочия на вручение это документа появятся у коммунальщиков и владельцев домов.
Ждать ли усиления мобилизации в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов: "У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости в ребятах и девушках, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело".
Он напомнил, что в Украине отработали далеко не первый этап мобилизации, а потому раздувать какой-то шум относительно ужесточения ее правил явно не стоит. Впрочем, чиновник все же не исключил проведения дополнительного призыва в ряды ВСУ, так как соответствующее обращение поступало от военнослужащих. Однако даже в этом случае какого-либо выхода за рамки уже существующих правил мобилизации не будет.
Напомним, ранее мы писали о том, как при помощи цифровизации усилят мобилизацию.