Российского оккупанта, насиловавшего украинок, вычислили: его уже наказали ВСУ (фото)

О преступнике уже известно буквально все

В Украине идентифицировали российского оккупанта, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетних украинок весной 2022 года. За содеянное его уже строго наказали Силы обороны, но правоохранители все равно подготовили ему подозрение.

Как стало известно "Телеграфу" из собственных источников, речь идет о лейтенанте вс рф александре лебиде. О зверствах захватчика говорят два задокументированных эпизода:

Первый случился в апреле 2022 года в одном из сел Херсонской области. Тогда подозреваемый забрал у родителей несовершеннолетнюю, увез в другое помещение и принудил к распитию алкоголя, от которого девушка потеряла сознание. Когда очнулась – увидела следы побоев на теле и лице и почувствовала боль.

При этом подозреваемый знал, что пострадавшая несовершеннолетняя, ведь лично расспрашивал ее о возрасте. Он также осознавал, что девушка испугана и не желает иметь с ним сексуальные отношения.

Второй эпизод произошел уже в другом селе, но по такой же схеме — забрал со двора молодую девушку. По дороге угрожал оружием и выстрелил у лица. Потом заставил выпить крепкий алкоголь и изнасиловал.

И в этом случае подозреваемый знал, что девушка испугана и не желает иметь с ним сексуальные отношения.

О преступнике уже известно буквально все. Например, то, что он проживает в селе Агаполово (Ленинградская область), его адрес и номера телефонов.

Вот так выглядят его страницы в Instagram:

А вот так выглядит мама насильника:

Она, к слову, до сих пор в трауре — её сын-преступник погиб на войне 6 октября 2022 года.

Несмотря на то, что Силы обороны уже вынесли свой "приговор" оккупанту, от правосудия ему не удастся скрыться даже на том свете. В настоящий момент правоохранители уже готовят объявление подозрения.

Напомним, ранее мы писали о том, что зверства российских военных и издевательства над пленными шокировали Миссию по правам человека ООН.