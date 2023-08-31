"Есть успехи": стало известно о новых достижениях контрнаступления Украины (карта)

Россияне пытаются, что-то сделать, но у них не выходит

Украинские военные продолжают свое контрнаступление. В этом (и не только) у них есть определенные успехи.

Так, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, и на юге, и на востоке у ВСУ есть новые достижения. Детальнее по направлениям:

Восток

Активные боевые действия сейчас там происходят на Лиманском направлении. Там сейчас враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Но безуспешно. Наши защитники уничтожают врага и не дают реализовать его планы.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андриевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорит Маляр.

Юг

Есть определенные успехи, в частности, на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка.

"Сейчас наши закрепляются на достигнутых рубежах", — отметила она.

Север

Россия держат в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы ("Брянск", "Курск" и "Белгород"). Их целью является сковывания наших войск и не допущение их переброски в районы активных боевых действий

"Продолжает обстрелы населенных пунктов с территории российской федерации и проводит диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением государственной границы Украины", — рассказала Маляр.

Напомним, ранее мы писали о том, что генсек НАТО высказался о контрнаступлении ВСУ и дал совет союзникам.