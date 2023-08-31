Пропагандистский ролик путинцев для ВСУ удачно перерисовали в Украине: будет работать на нас (видео)

Россияне демонстрируют полное непонимание того, что происходит в Украине

В россии сняли пропагандистский ролик для украинских воинов. Однако его немного подправили и теперь он работает на Украину.

Обновленное видео опубликовано в Telegram-канале "Хочу жить". На нем поменяли только одно — флаг Украины на флаг рф, остальное четко передает реалии россии.

На кадрах — молодой парень, который гибнет на поле боя. Он не хотел воевать, но матери не хватило денег на взятку, а отцу не помогли "старые связи". Парень пытался спрятаться, но "путину нужно мясо". И вот он погибает. Но все можно изменить сдавшись в плен.

"Вот что бывает, когда россияне снимают пропагандистские видео об Украине: на выходе все равно получается документалка про окружающую их реальность. Замени украинские флаги в кадре на российские (что и сделано в данном случае) – и все встает на свои места", — сказано в подписи к ролику.

Как отметил украинский журналист Денис Казанский, есть польза и от российских пропагандистов. Снятые ими ролики, рассчитанные на украинцев, отлично подходят для самих россиян. Нужно только поменять флаг Украины на флаг россии, больше ничего менять не нужно.

"Вообще, до сих пор поражает, насколько в рф не понимают Украину и украинцев, если до сих пор верят, что подобная агитация может иметь какой-то смысл. После того, как Z-людоеды с радостным улюлюканьем выкладывали видео отрезания голов и ушей, а также расстрелов украинских пленных, сдаться в плен добровольно, без крайней необходимости таким садистам может только самоубийца и мазохист", — констатировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в кремле была утверждена тематика нового этапа информационной войны против Украины. В ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на таких темах — мобилизация, контрнаступление, коррупция, уныние партнеров и не только.