"Пускай жжет эффектно и эффективно": Данилов показал запуск секретного оружия, украинцы в восторге (видео)

Видео вызвало восторг в сети

Украинские военные в рамках "Ракетной программы Владимира Зеленского" испытали новые ракеты. Испытания прошли успешно, а значит вскоре боеприпасы могут оказаться на фронте.

Видео запуска ракеты показал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он намекнул, что новая разработка будет использоваться по территории врага и не только.

Данилов не рассказал никаких подробностей, так как, скорее всего, разработка ракеты держится в секрете. Ее испытания проводили ночью и на видео с места видно, как боеприпас стремительно вылетает в сторону цели, освещая все вокруг.

"Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешны, применение эффективно. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…". P.S. Тихая и поющая украинская ночь…", — загадочно написал секретарь СНБО.

В сегодняшнем отчете Владимир Зеленский рассказал, что Минстратегпром доложило ему о результатах собственного производства оружия и успешном его применении. Удалось поразить цель на расстоянии 700 км. Вероятно, Алексей Данилов выложил видеоподтверждение этого заявления.

Под видео украинцы положительно отреагировали на новую разработку и пожелали, чтобы Силы обороны с ее помощью "жгли эффектно и эффективно".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина модернизировала ракеты "Нептун". Основная цель — достигать ударами удаленных территорий рф.