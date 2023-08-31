По аэродрому в Курске ударили дроны... из картона: журналист показал видео испытаний

Обломки таких дронов разлетаются на большую площадь

В ночь на 27 августа 16 дронов-камикадзе атаковали аэродром в российском Курске, повредив не только самолеты, но и несколько ЗРК. Однако это были не обычные БПЛА, а картонные.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, назвав проведенную операцию "Картоном по губам". Он опубликовал видео, на котором видны кадры работы этих дронов по целям.

Картонные дроны успешно достигли аэродрома и отработали по цели благодаря тому, что не были замечены вражеской ПВО. Они смогли преодолеть российскую эшелонированную систему с радарами дальнего обнаружения.

На кадрах видно, как дрон приближается к цели и взрывается в воздухе. Обломки и другие поражающие элементы разлетаются на большую площадь, достаточную для того, чтобы повредить самолет. Россияне также подтверждают эту информацию, заявив, что картонный дрон может нести с собой еще 4–5 кг груза, к примеру, взрывчатого вещества. По их словам, это были австралийские дроны SYPAQ.

"Основная особенность этого дрона — его модульность и одноразовость, ибо сделан он практически полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что вкупе делает его практически невидимым для РЛС", — жалуются в прокремлевских пабликах.

Напомним, что в результате атаки на курский военный аэродром известно о повреждении четырех самолетов Су-30 и одного МИГ-29. Кроме того, удалось поразить радары комплекса С-300 и два ЗРК "Панцирь-С1".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что аэродром в Пскове атаковали неизвестные дроны. Известно о том, что повреждены и уничтожены самолеты Ил-76.