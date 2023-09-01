Долгожданные танки мчат в Украину: когда ВСУ смогут получить Abrams

США обязуются ускорить доставку

В Украине ожидается поставка американских танков Abrams, поставку которых в августе одобрили Соединенные Штаты Америки. Уже известно, что часть этой техники придет в середине сентября.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники. По поданным издания, в первый месяц осени будет совершена поставка десяти единиц танков Abrams из 31.

Отмечается, что западные чиновники надеются, что пополнение запасов ВСУ такой техникой даст украинским воинам преимущество, необходимое в ходе контрнаступления для прорыва обороны российских оккупантов.

Представитель Минобороны США сказал, что десять 70-тонных танков сейчас находятся в Германии. Там они проходят финальную реконструкцию, после завершения которой будут направлены в Украину.

"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени", — сказал представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

В то же время издание пишет, что украинские военные завершили программу обучения на американских танках M1 Abrams. Порядка 200 украинских защитников тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные получили датские танки Leopard 1A5DK. Эта техника была выкуплена Нидерландами, Германией и Данией у частной компании FFG.