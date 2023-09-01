Есть ли шанс у Зеленского на выборах 2024: ответили читатели "Телеграфа"

5 процентов и вовсе не пойдут на выборы

Большинство украинцев позитивно относятся к тому, что Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок. По их словам, они готовы отдать за нынешнего главу государства свои голоса.

Об этом свидетельствуют данные опроса в группе "Телеграфа" в Telegram. В нем приняли участие более 1600 человек.

Так, 56 процентов опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том, поддержат ли они Зеленского на выборах в 2024 году. Еще 27 процентов не определились с ответом и хотели бы увидеть весь список кандидатов.

12 процентов заявляют, что не будут голосовать за Зеленского, а еще 5 процентов и вовсе не пойдут на выборы.

Голосование, к слову, еще не закрыто, и вы можете высказать свою позицию, перейдя по ссылке.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ намекнул, что может пойти на второй президентский срок.

"Я думаю, что мировая демократия нас поддержит. Я не бросаю свою страну", — сказал глава государства.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление по поводу возможности выборов в Украине во время войны.