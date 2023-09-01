Оккупанты придумали новую подлость против украинских защитников: что узнали в CNN

Мобильные вредоносные программы крайне коварны, поскольку они могут дать разведывательным службам информацию о физическом местоположении целей

Российские военные хакеры пытались взломать мобильные устройства украинских бойцов, чтобы похитить конфиденциальную информацию о военных планах и выполнении боевых задач. Результаты хакерской атаки пока неясны.

Как пишет CNN, разведки пяти стран — США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, подтвердили отчет украинской службы безопасности СБУ. Речь в нем шла о том, что российские хакеры пытались проникнуть в планшеты Android, которые использовали украинские военные.

По данным СБУ, вредоносный код российских хакеров был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств бойцов на спутниковую систему Starlink, созданную компанией миллиардера Илона Маска. Спутники Starlink сыграли решающую роль в обеспечении связи на поле боя в Украине.

"Эти новости показывают, что борьба за контроль над конфиденциальными военными данными в киберпространстве стала ключевым фронтом в полномасштабной войне россии с Украиной", — сказано в материале.

Однако неясно, насколько успешной была попытка взлома. Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала некоторые попытки российских хакеров. В то же время, по данным СБУ, россиянам удалось проникнуть в планшеты на поле боя и установить на них вредоносное программное обеспечение.

"Мобильные вредоносные программы особенно коварны, поскольку они могут дать разведывательным службам информацию о физическом местоположении целей. Эта возможность может быть чрезвычайно эффективной на поле боя", — отметил Джон Халтквист, главный аналитик охранной компании Mandiant, принадлежащей Google.

Как сообщал "Телеграф", первые 10 танков Abrams могут быть в Украине уже середине сентября. Всего ВСУ должны получить 31 такой танк.