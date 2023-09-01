Есть фото удара: Буданов сделал признание насчет атаки на Псков

Дроны били по уязвимым местам

Атака на российский аэродром в Пскове, где были уничтожены несколько военно-транспортных самолетов Ил, совершалась с территории рф. А один из дронов запечатлел на свою камеру сам момент удара.

Об этом пишет The War Zone, ссылаясь на слова и данные начальника ГУР МО Кирилла Буданова. По его информации, сейчас уже известно об уничтожении двух Ил-76. Еще столько же серьезно повреждены.

На новом фото от украинской разведки виден момент подрыва российского самолета. При этом, отмечает издание, инфракрасное изображение означает, что, скорее всего, это были бомбы были сброшены с дрона или дронов под непосредственным управлением пилота, если только источник изображения не выступал в качестве наблюдательного дрона для регистрации удара, "что кажется маловероятным".

"Это соответствовало бы комментариям Буданова о том, что это был удар, нанесенный внутри россии, вероятно, очень близко к базе", — пишут журналисты, ссылаясь на слова Буданова:

"Мы работаем с территории россии", — заявил он, не уточнив, удар нанесли непосредственно его бойцы или российские партизаны.

Также журналисты, ссылаясь на слова Буданова и находя им подтверждение на снимках, пишут, что российские самолеты были специально атакована в уязвимые места — верхнюю часть, где расположены топливные баки и важная часть лонжерона крыла.

"Топливо на борту, возможно, было причиной того, что два других самолета полностью сгорели, но мы можем предположить, что целью была та же самая критическая область", — говорится в материале.

В то же время стоит отметить, что 31 августа Владимир Зеленский заявлял об успешном применении украинского оружия на 700 километров, что приблизительно соответствует расстоянию от Киевской области до Пскова. Но точное место не указывалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что свежие спутниковые снимки с аэродрома Пскова насмешили украинцев.