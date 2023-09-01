пригожин в Кривом Роге и в Тюмени: в соцсетях открыли настоящую охоту

"Боевика" видят в различных уголках планеты

После гибели пригожина, которая у некоторых вызывает сомнения, люди буквально начинают выискивать его на своих улицах. И… у них получается.

Все это, конечно, является юмором. Но "Телеграф" собрал подборку из самых неожиданных встреч с "пригожиным".

Так, например, одного "пригожина" заметили на улицах российской Тюмени. Он оказался фотографом линейки на первом звонке.

Еще одного "пригожина" заметили в Кривом Роге. Там он в робе пришел на смену местного завода.

Также на днях человека, похожего на погибшего террориста, видели во Львове.

"Все-таки это был договорняк", — иронично пишут авторы поста.

Стоит отметить, что несмотря на юмор, в сети действительно ходят небезосновательные теории о том, что пригожин якобы выжил, а вместо него погиб "двойник".

Напомним, ранее мы писали о том, что CNN увидел на снимках самолета пригожина необычную деталь.

Также мы сообщали о том, что в сети мемами и шутками встретили информацию о ликвидации пригожина. Люди массово благодарят российское ПВО и делают фотожабы.